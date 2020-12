Лыжница провалилась в действующий вулкан и осталась жива Китайцы поставили рекорд по покупкам Tesla » Гвен Стефани повторила свой культовый наряд из клипа 90-х для новой песни Американская певица и актриса Гвен Стефани повторила свой культовый образ, в котором она снималась в клипе на песню Just a Girl 1995 года. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте. 51-летняя знаменитость воссоздала наряд для обложки нового сольного сингла Let Me Reintroduce Myself. Ее запечатлели в укороченной белой майке с красно-синей окантовкой в зоне декольте, синих брюках с полоской и черным ремнем и белых туфлях на каблуках. Волосы Стефани были собраны в высокий хвост, а челка — закручена в локон точно так же, как в клипе 25-летней давности. Помимо этого бывшая солистка группы No Doubt показала и новый образ: на второй половине обложки она позирует в черном кружевном бюстгальтере, рваных джинсовых шортах, ремне со множеством пряжек и высоких ботфортах черного цвета. Поклонники оценили внешний вид певицы и принялись оставлять восторженные комментарии. «Как я счастлива видеть возвращение старой Гвен!», «Классическая Гвен! Мы скучали по тебе», «Фантастическая обложка», «Идеальная!», «Возвращение королевы», — писали они.

