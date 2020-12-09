Германия наращивает военный бюджет из-за угрозы России

Особенности российской программы вооружений вынуждают Германию увеличивать расходы на оборону, заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, дополнительные военные инвестиции должны быть заложены в бюджет на 2021 год.

Министр процитировала бывшего уполномоченного бундестага по вооруженным силам Ханса-Петера Бартельса, который рекомендовал властям Германии «вести дипломатические переговоры с позиции сильного».

«Мы не должны впасть в заблуждение и думать, что можно разделять вооружение и разоружение; переговоры, дипломатию и военную силу. Это едино…», — заявила Крамп-Карренбауэр.

Она добавила, что необходимость инвестиций в «будущее нашей обороноспособности» понимает каждый, кто когда-либо серьезно занимался программой вооружений» России.