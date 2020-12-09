Дания обвинила гражданина России в шпионаже

Прокуратура Дании обвинила постоянно проживающего в стране гражданина России в шпионаже: он якобы передавал российской разведке данные о датской энергетике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правоохранительного ведомства.

«Обвинение предъявлено в соответствии с пунктом 108 Уголовного кодекса. Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается среди прочего в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке», — приводит агентство текст заявления.

Сообщается, что мужчину арестовали в рамках более широкого расследования. процесс по которому будет идти в закрытом режиме. Россиянину планируется присудить тюремный срок и депортировать из Д