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Дания обвинила гражданина России в шпионаже

Прокуратура Дании обвинила постоянно проживающего в стране гражданина России в шпионаже: он якобы передавал российской разведке данные о датской энергетике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правоохранительного ведомства.

«Обвинение предъявлено в соответствии с пунктом 108 Уголовного кодекса. Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается среди прочего в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке», — приводит агентство текст заявления.

Сообщается, что мужчину арестовали в рамках более широкого расследования. процесс по которому будет идти в закрытом режиме. Россиянину планируется присудить тюремный срок и депортировать из Д

9 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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