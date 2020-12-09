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Чедвик Боузман получил посмертную награду MTV Movie & TV Awards

Чедвик Боузман получил посмертную награду MTV Movie & TV Awards

7 декабря состоялось вручение наград премии MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time, где во время церемонии посмертно наградили Чедвика Боузмана, звезду «Чёрной пантеры». Памятную речь произнесли коллеги актёра по Marvel Роберт Дауни-мл. и Дон Чидл.

В ролике, показанном на церемонии, актёры назвали Чедвика героем на века.

«В первую секунду, как ты видишь его на экране или имеешь возможность встретиться лично, его энергия и сила неоспоримы. В Чедвике Боузмане было нечто особенное и уникальное», — отметил Роберт Дауни-мл.

«Он был самым настоящим героем именно тогда, когда просто был Чедом. Тогда он становился ещё величественнее, чем на экране. Мы оба рады быть частью этой премии и наградить его. Величайший герой всех времён и на века», — заключил Чидл.

Церемония прошла в виртуальном формате.

Напомним, что Чедвик Боузман скончался от рака толстой кишки в августе 2020 года.

9 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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