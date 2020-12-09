США ввели новые санкции по «акту Магнитского» Мировой Клуб страховщиков не хочет работать с Nord Stream 2 » Boeing 737 MAX выполнил первый рейс после отстранения от полетов Принадлежащий крупнейшей в Бразилии авиакомпании Gol авиалайнер Boeing 737 MAX в среду выполнил коммерческий рейс из Сан-Паулу в Порту-Алегри. Все 739 имеющихся в мире самолетов этой марки в марте прошлого года были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф с сотнями погибших. 18 ноября Федеральное управление гражданской авиации США разрешило вернуть в строй самолеты Boeing 737 MAX. Первый коммерческий полет из Нью-Йорка в Майами запланирован на 29 декабря. Европейское агентство авиационной безопасности в октябре заявило, что внесенные в конструкцию и программное обеспечение изменения сделали их достаточно безопасными для возобновления эксплуатации в Европе, но конкретная дата пока не названа.

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