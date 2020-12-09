Илон Маск объяснил, почему внезапно переехал из Калифорнии в Техас Индийские моряки смогут теперь отстреливаться от дронов » Биотопливо в домашних условиях для авто — инженер представил устройство Постоянный рост цен на нефть, а также отрицательное влияние нефтяной промышленности на окружающую среду привели к популяризации альтернативного вида топлива, производимого из натуральных продуктов и известного как биодизель. Понимая, что спрос на биодизельное топливо будет повышаться и в будущем, разработчик Бен Гутри (Ben Guthrie) предложил проект относительно компактной персональной установки по его производству.



Новый концепт носит довольно лаконичное, и, в то же время, очень емкое название «Fuel», то есть «топливо». Согласно утверждениям разработчика, создание подобного устройства, которое было бы не только абсолютно безопасным, но и простым в применении, вполне возможно. В сущности, внешне подобная установка вполне могла бы сойти за стиральную или посудомоечную машину.



Производить собственный биодизель при помощи Fuel будет довольно просто: все, что нужно сделать пользователю, – это добавить необходимые ингредиенты, такие как соевое или подсолнечное масло. В свою очередь, об остальном позаботится автоматизированная система, состоящая из насосов, электронагревателей и терморегуляторов. К тому же, благодаря наличию выдвижного бака для глицерина, это вещество, являющееся побочным продуктом, можно будет продавать или использовать для производства мыла. Предполагается, что для подключения установки потребуются лишь источник питания, а также соединение с водопроводом.

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