Зендая стала новым амбассадором итальянского дома моды Valentino

Об этом бренд объявил на своей странице в Instagram, где представил первые рекламные кадры из нового кампейна с участием актрисы.

На рекламных снимках Зендая появилась в элегантном кружевном платье черного цвета, а также в белом наряде от Valentino. Образы были дополнены сумками и украшениями от итальянского дома.

В официальном заявлении бренд отметил, что выбрал Зендаю на роль амбассадора Valentino, чтобы объявить о грядущих переменах в доме:

«Современная потребность — идентифицировать себя, но при этом чувствовать себя особенным, рисковать и чувствовать силу. Современная дива — это сложный кодекс, поддерживаемый внутренними ценностями. В стремлении Пьерпаоло Пиччоли переосмыслить кодекс Valentino креативный директор назвал новое лицо дома», — заявляет бренд.

Дом также сообщил, что Зендая стала идеальным воплощением ценностей бренда:

«Символ индивидуальности, свободы и силы, Зендая воплощает в себе безоговорочные ценности Valentino, установленные креативным директором Пьерпаоло Пиччоли», — добавляют в Valentino.