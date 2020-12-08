Выстрел в голову: популярную американскую певицу подозревают в убийстве жениха

Набирающая популярность американская певица Энн Мари арестована по подозрению в покушении на убийство своего друга. Инцидент произошел в гостиничном номере Атланты, где мужчина с огнестрельным ранением в голову был госпитализирован в критическом состоянии.

Американская ар-н-би певица Энн Мари арестована за хранение огнестрельного оружия и по подозрению в покушении на убийство своего бойфренда при отягчающих обстоятельствах. В начале декабря раненный в голову молодой мужчина был госпитализирован в критическом состоянии после стрельбы в гостиничном номере города Бакхед, штат Атланта. Об этом пишет TMZ.

Согласно сведениям издания, набирающая популярность исполнительница была обнаружена в неадекватном состоянии рядом с лежащим в крови на полу парнем. Несмотря на серьезное сквозное пулевое ранение — из центра лба в область левого виска, — мужчина пробыл некоторое время в сознании и даже смог ответить на какие-то вопросы.

По словам полицейских, Мари в этот момент «истерически кричала», находясь в одном белом халате на голое тело, и ее пришлось вывести из номера. Позже она пояснила офицерам полиции, что это была случайность — пистолет упал со стола и выстрелил, попав мужчине в голову.

Однако в ходе осмотра места инцидента были найдены две гильзы и две пули. В отчете также говорится, что одно пулевое отверстие было обнаружено в дверном замке, а другое — в шкафу.

25-летняя Энн Мари наиболее известна публике своей песней «Secret», клип на которую собрал в YouTube около 83 млн просмотров. Сингл поднялся на 22-е место в чарте Billboard.

В конце ноября этого года в Сан-Франциско от множественных огнестрельных ранений скончался молодой рэпер Lil Yase (Александр Марк Антонио). Музыкант умер при таинственных обстоятельствах. В полночь он ушел из студии звукозаписи, предупредив свою команду, что вскоре вернется. Спустя полтора часа его нашли застреленным в другой части города. Близкие и друзья рэпера утверждают, что он был дружелюбным и спокойным человеком и не имел врагов.

«Его рэп на первый взгляд может показаться кому-то жестким, но на самом деле все, что он делал в музыке — это продвигал свой лейбл Highway 420 Productions и своих товарищей. Вот и все. У него не было бифов», — пишет TMZ ссылаясь на инсайдера.

За несколько дней до трагедии музыкант в своем Instagram поздравил подписчиков с Днем благодарения. Посмертно в комментариях к публикации появилось множество благодарностей от коллег-артистов. «Люблю тебя, братан, ты был первым рэпером, который отнесся ко мне с любовью. Хотелось бы снять с тобой еще одно видео», — написал Шон Фаррел (El Perro).

В официальном Instagram-аккаунте лейбла Highway 420 Productions был опубликован пост-трибьют рэперу.

«Yase был преданным рэпером, который полностью сосредоточился на своем лейбле Highway 420 Productions, а также на своей собственной музыке. Мы ценим всю вашу любовь и поддержку. Ясе любил своих фанатов, он каждый день трудился для вас. У нас есть еще сотни песен для вас», — гласила публикация.

Также в ноябре 2020 года был застрелен 28-летней музыкант Мэлвин Ноубл, выступавшего под псевдонимом Mo3. Согласно сведениям полиции, преступник остановил машину и несколько раз выстрелил вслед убегающему рэперу, попав ему в затылок.