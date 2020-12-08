В Великобритании началась вакцинация от коронавируса

90-летняя жительница английского города Ковентри Маргарет Кинан стала первым человеком, привитым в Великобритании вакциной от коронавируса, созданной Pfizer и BioNTech.

Маргарет Кинан, которой на следующей неделе исполнится 91 год, назвала вакцину «лучшим ранним подарком на день рождения», пишет BBC News.

Всего в рамках массовой программы вакцинации в Великобритании в первые недели используют 800 тысяч доз вакцины, которые с учетом обязательной повторной вакцинации рассчитаны на 400 тысяч человек. К концу декабря ожидается поставка еще четырех миллионов доз. В первую очередь программа вакцинации рассчитана на пожилых людей старше 80 лет и медицинских работников.

Великобритания стала первой западной страной, где началась вакцинация от коронавируса, отмечает Reuters. Прививочная кампания стартовала раньше США и Евросоюза.

Великобритания сильнее многих других европейских стран пострадала от пандемии — здесь от ковида умерли свыше 60 тысяч человек.