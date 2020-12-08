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В Норвегии российское ГРУ обвинили в хакерской атаке

Стортинг (парламент) Норвегии подвергся хакерской атаке, предположительно осуществленной российской военной разведкой. Об этом заявили спецслужбы скандинавской страны.

По информации The Associated Press, в августе кибервзломщики из группы Fancy Bear могли произвести попытку получить доступ к электронной почте палаты. Официальное заявление об этом норвежский МИД сделал только в октябре.

Несмотря на то, что Осло решило не возбуждать уголовное дело в связи с недостаточным числом улик против «связанных с ГРУ» хакеров, Россия заявила, что норвежцы устроили ей преднамеренную провокацию.

8 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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