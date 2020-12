В Китае фильм «Охотник на монстров» с Миллой Йовович сняли с проката

В Китае новый фильм «Охотник на монстров» с Миллой Йовович сняли с проката из-за расистской шутки. Основанная на популярной игре Capcom картина вернется на экраны только после того, как будет сделана цензурированная версия.

Так, во время одного из диалогов герой рэпера MC Jin произносит фразу: «Look at my knees. What kind of knees are these? Chinese». («Посмотри на мои колени. Что за колени? Колени китайца»). Эта насмешка была признана зрителями и пользователями соцсетей оскорбительной. В частности, из-за созвучной присказки «Chinese, Japanese, dirty knees — look at these» («Китайцы, японцы, с грязными коленками, вы только на это посмотрите»). Это не только оскорбление, но и сравнение японцев с китайцами, чего последние очень не любят.

Немецкая компания Constantin Films уже выступила с извинениями по этому поводу.

«У нас не было никаких намерений дискриминировать, оскорбить или каким-то образом задеть людей китайского происхождения. Constantin Films прислушалась к настороженности зрителей в Китае и вырезала реплику, которая привела к этому неумышленному недоразумению», — заявили продюсеры.

Напомним, режиссером картины стал Пол У. С. Андерсон, муж Йовович, снявший несколько фильмов франшизы «Обитель зла».

По сюжету новой ленты элитный отряд солдат во главе с лейтенантом Артемис (Йовович) попадает в параллельный мир, где сталкивается с фантастическими монстрами. Чтобы выжить, они объединяются с неким Охотником (Тони Джаа), который умеет убивать чудовищ. Ранее вышел украинский трейлер фильма «Охотник на монстров».