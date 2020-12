В центре Колумбии обнаружили очередной таинственный монолит — на этот раз «управляющий»

В центре Колумбии обнаружили очередной таинственный монолит. Золотистый объект принципиально отличается от других подобных памятников.



Из-за цвета, отличающего обнаруженный в Колумбии монолит от остальных подобных объектов, его уже назвали главным. По мнению некоторых жителей страны, этот монумент «контролирует все остальные».

Еще три аналогичных «монолита» обнаружили в США, Нидерландах и на острове Уайт. И их создатели обещают еще больше подобных арт-объектов (кстати, при желании такой «монолит» можно приобрести за 45 тысяч долларов).

Как сообщает New York Post, «ответственность» за создание «монолитов» на себя взяла американская арт-группа The Most Famous Artist.