Умер последний министр обороны СССР

Последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщают «Известия». Он стал последним в истории СССР человеком, которому присвоено воинское звание, со словом «маршал».

С 1959 года Шапошников служил в ВВС Вооруженных сил СССР летчиком-истребителем, позже командовал звеном в Прикарпатском военном округе и работал в различных управляющих должностях.

Шапошников был министром обороны СССР с августа по декабрь 1991 года. На этот пост его назначил президент СССР Михаил Горбачев по предложению Бориса Ельцина. В должности Евгений Шапошников ликвидировал контроль КПСС над армией, а также институт заместителей командиров подразделений по политической части.

В том же году ему присвоили звание маршала авиации. После развала СССР он стал министром обороны СНГ, но пробыл в должности недолго — ее упразднили. 11 июня 1993 года Шапошникова назначили секретарём Совета Безопасности России, но решение не утвердили.

С ноября 1995 года по март 1997 он занимал пост генерального директора «Аэрофлота».