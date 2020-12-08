Умер американский летчик-испытатель, который первым в истории превысил скорость звука

Летчик-испытатель Чак Йегер умер 7 декабря в возрасте 97 лет, сообщила в его официальном твиттере жена летчика Виктория Йегер. Друг семьи Джон Николетти подтвердил эту информацию The New York Times.

Чак Йегер — летчик-ас Второй мировой войны. Всего он сбил 13 вражеских самолетов, в том числе пять — за один день. Он летал на более чем 150 военных самолетах, проведя в воздухе свыше 10 тысяч часов.

Самый известный полет Йегера состоялся 14 октября 1947 года, когда он первым в истории превысил скорость звука на экспериментальном самолете Bell X-1. Это один из наиболее важных моментов в истории авиации наравне с полетом братьев Райт в 1903 году и перелетом Чарльза Линдберга через Атлантический океан в 1927 году.

Чак Йегер стал знаменитостью в США после выхода книги Тома Вулфа в 1979 году и одноименного в 1983 году, в котором роль Йегера исполнил Сэм Шепард.