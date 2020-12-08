Ученые построят навигацию по Луне с помощью фотографий

Цель состоит в том, чтобы выстроить для космического корябля оптимальный маршрут, а также посадить его на определенную точку на поверхности спутника.

Самая главная проблема заключается в том, чтобы посадить корабль максимально точно. Мы хотим уменьшить потенциальную площадь приземления, чтобы можно было оптимально иузчить все интересующие нас места. Джон Кристиан, доцент аэрокосмической техники в Политехническом институте Ренсселера и первый автор статьи

Группа инженеров использовала размещенные в общем доступе данные, фотографии и данные с датчиков и на основе технологий визуальной одометрии создали навигацию, которая поможет перемещаться по Луне.

Эти измерения направления движения в сочетании с данными других датчиков космического корабля, а также информацией, которая уже известна ученым об ориентации Луны, могут помочь космическому кораблю ориентироваться.

Это информация, которую мы можем передать в компьютер, в сочетании с другими данными и изменениями может быть собрана вместе таким образом, чтобы контролировать перемещение космического корабля, его скорость и направление движения, отметил Кристиан.