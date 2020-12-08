«  
  »

Ученые построят навигацию по Луне с помощью фотографий

Многопрофильная группа инженеров на основе серии изображений Луны создала навигацию, которая поможет выстроить маршрут для космического корабля.

Цель состоит в том, чтобы выстроить для космического корябля оптимальный маршрут, а также посадить его на определенную точку на поверхности спутника.

Самая главная проблема заключается в том, чтобы посадить корабль максимально точно. Мы хотим уменьшить потенциальную площадь приземления, чтобы можно было оптимально иузчить все интересующие нас места.

Джон Кристиан, доцент аэрокосмической техники в Политехническом институте Ренсселера и первый автор статьи

Группа инженеров использовала размещенные в общем доступе данные, фотографии и данные с датчиков и на основе технологий визуальной одометрии создали навигацию, которая поможет перемещаться по Луне.

Эти измерения направления движения в сочетании с данными других датчиков космического корабля, а также информацией, которая уже известна ученым об ориентации Луны, могут помочь космическому кораблю ориентироваться.

Это информация, которую мы можем передать в компьютер, в сочетании с другими данными и изменениями может быть собрана вместе таким образом, чтобы контролировать перемещение космического корабля, его скорость и направление движения, отметил Кристиан.

8 декабря, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  