Ученые нашли цветок, который ловит мушек на запах умирающей пчелы

Ученые обнаружили, что декоративное растение под названием церопегия Сандерсона (лат. Ceropegia sandersonii) умеет очень необычным способом заманивать в ловушку опылителей, а именно — источает запах погибающей пчелы, который привлекает мушек-нахлебников.

Мушек зовут таким образом, потому что они не убивают пчел сами, а ждут, пока их убьет какой-нибудь хищник, как правило, паук, и только тогда позволяют себе присоединиться к трапезе.



Дело в том, что, умирая, пчела выделяет феромоны, которые скапливаются на кончике ее жала в капельке яда. На этот запах и слетаются мушки, и именно такой запах выделяют церопегии. Когда мушка летит к цветку из-за этого запаха, она думает, будто летит к мертвой пчеле, но в итоге оказывается в ловушке внутри цветка.

Выбраться из церопегии мушкам удается не сразу, но пока они это делают, им приходится неоднократно ударяться о стенки цветка, из-за чего они покрываются пыльцой. После этого церопегия отпускает своих «жертв». Получается, что хитрое растение не тратит силы на выработку нектара, который бы привлек настоящих опылителей, а обманывает глупых мушек-нахлебников, которые впоследствии разносят эту пыльцу между другими растениями и невольно опыляют их.