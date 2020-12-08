Ученые — люди уже убили большинство косаток

Косатки на северо-востоке Тихого океана часто гибнут в результате столкновения с судами, а некоторые из них также болеют из-за проглоченных рыболовных крючков. К такому выводу пришли специалисты, проанализировав причины смерти 53 особей, выброшенных на берег с 2004 по 2013 годы. Как отмечается в статье для журнала PLoS ONE, и ранее было известно, что некоторые виды китообразных серьезно страдают из-за интенсивного судоходства и рыболовства, но до сих пор эти факторы не считались важной причиной смертности для косаток.

Косатки (Orcinus orca) — одни из самых грозных морских хищников. Тем не менее даже они уязвимы перед различными заболеваниями и последствиями человеческой деятельности. К сожалению, ученым довольно мало известно о том, чем болеют и от чего умирают косатки в дикой природе. Между тем, эта информация критически важна для охраны этого вида, некоторые популяции которого находятся в упадке.

Команда специалистов во главе со Стивеном Раверти (Stephen Raverty) из Министерства сельского хозяйства Канады решила выяснить, с какими угрозами здоровью и жизни сталкиваются косатки на северо-востоке Тихого океана. Здесь обитает несколько популяций этих китообразных: пять плотоядных (это охотники на морских млекопитающих), четыре рыбоядных (они, как следует из названия, кормятся в основном рыбой), одна оффшорная (ее представители специализируются на акулах) и гавайская, которая не относится ни к одному из перечисленных экотипов.

Исследователи проанализировали патологоанатомические записи о мертвых косатках, найденных на побережьях северо-запада Северной Америки и Гавайского архипелага с января 2004 по декабрь 2013 года. Для каждого случая отмечались пол и возраст погибших животных, а также их принадлежность к одному из экотипов, физическое состояние и вероятная причина смерти.

В общей сложности в анализ вошли 53 случая гибели косаток, от новорожденных до взрослых особей: 29 с Аляски, девять из Британской Колумбии, шесть из штата Вашингтон, пять из Калифорнии, две из Орегона и две с Гавайев. Различия в количестве между разными территориями, скорее всего, отражают длину их береговой линии и плотность местных популяций косаток.

Причина смерти была достоверно установлена в 22 случаях гибели косаток. По крайней мере четыре особи, относящиеся к разным возрастным группам, умерли из-за человеческой деятельности, три из них — в результате столкновений с корпусами и винтами судов. Еще у нескольких косаток были отмечены следы подобных столкновений, однако неизвестно, в какой степени они ответственны за их гибель.

По словам авторов, хотя некоторые виды китообразных (например, северные гладкие киты (Eubalaena glacialis)) часто гибнут из-за инцидентов с кораблями и моторными лодками, для косаток этот фактор смертности прежде не считался значимым. Между тем, новые данные свидетельствуют, что он может серьезно влиять на некоторые малочисленные популяции, обитающие в районах с оживленным судоходством. К гибели косаток приводили не только антропогенные причины. Например, две особи скончались из-за инфекций, а еще несколько новорожденных и младенцев — из-за врожденных патологий.

У ряда погибших косаток авторы отметили повреждения, связанные с рыболовным промыслом, например, проглоченные крючки (у одной молодой особи в результате развился сепсис, приведший к гибели). Хотя подобные происшествия относительно редко приводят к смерти, они могут нанести серьезный урон здоровью этих китообразных, особенно молодых особей, которые только учатся воровать рыбу с крючков.

Авторы надеются, что собранные ими данные позволят разработать природоохранные меры для защиты косаток от человеческой деятельности. В первую очередь это касается так называемой южной рыбоядной популяции, в которой осталось всего около 75 особей.