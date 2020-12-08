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Ученые — Эверест вырос

Высочайшая вершина мира стала еще немного выше. Непал и Китай, на границе между которыми располагается Эверест, во вторник объявили официальный результат новых измерений горы – 8 848,86 метра.

Это примерно на 0,9 метра выше оценки, которую называют обычно. Она основана на измерениях, проведенных Индией в 1950-е гг.

Об изменении высоты было объявлено в прямом эфире национального телевидения в Непале. Этому объявлению предшествовал долгий и кропотливый процесс, включавший два подъема на вершину и годы измерений и расчетов, чтобы определить точную высоту Эвереста над уровнем моря.

«Мы можем быть уверены, что это самая точная в истории оценка высоты Эвереста», – сказал главный офицер топографической службы Непала Сушил Дангол, возглавлявший проект.

По словам геологов, высота Эвереста меняется из-за смещения тектонических плит и периодических землетрясений.

8 декабря, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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