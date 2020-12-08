У Байдена допустили возвращение к ядерной сделке с Ираном

Если демократ Джо Байден станет президентом США, он может рассмотреть вопрос о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной. Вашингтон в одностороннем порядке вышел из соглашения по инициативе Дональда Трампа.

Предложенный Байденом на должность помощника по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что США намерены возобновить переговоры с Ираном и не исключают даже отмены экономических санкций.

Салливан отметил, что готовность США к диалогу по ядерной программе станет основой для «последующих переговоров» по более широкой тематике.

Вместе с тем, в отношениях с Китаем администрация Байдена намерена держать курс на жесткое противостояние. Речь идет, в частности, об экономической и технологической конкуренции.