Трамп требовал от властей Пенсильвании изменить итоги выборов

В офисе спикера Платы представителей штата Пенсильвания республиканца Брайана Катлера сообщили о двух звонка президента США Дональда Трампа, который всеми способами пытается изменить итоги выборов.

Официальный представитель спикера Майкл Страуб рассказал изданию The Washington Post, что Трамп интересовался «проблемами с законом», которые якобы привели к победе Джо Байдена в штате.

Глава Белого дома предложил Катлеру обсудить, какими способами можно было бы изменить ситуацию и поменять итоги голосования.

«Президент сказал: «Я слышу обо всех этих проблемах в Филадельфии, об этих проблемах с вашими законами. Что мы можем сделать, чтобы исправить эту ситуацию?» — рассказал Страуб.

В частности, Трамп пытался изменить группу выборщиков, отобранных по итогам голосования избирателей, но спикер заявил об отсутствии у него таких полномочий.

По данным WP, действующий президент уже обращался с аналогичными просьбами к властям штатов Джорджия и Мичиган.