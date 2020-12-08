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Стартовали съемки «Скоростного поезда» с Брэдом Питтом

Стартовали съемки "Скоростного поезда" с Брэдом Питтом

Режиссер Дэвид Литч («Джон Уик», «Атомная блондинка», «Дэдпул 2», «Хоббс и Шоу») сообщил в Инстаграме о старте съемок боевика «Скоростной поезд».

Также постановщик перечислил всех звезд, занятых в проекте. Помимо Брэда Питта это Леди Гага, Зази Битц, Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Шеннон, Логан Лерман, Джои Кинг и другие.

Напомним, «Скоростной поезд» — экранизация японского комикса. По сюжету пятеро наемных убийц сталкиваются в одном поезде, где каждый должен выполнить свое персональное задание. У киллеров разные мишени, но они все равно начинают конфликтовать друг с другом, и начинается кровопролитие.

Даты релиза у фильма пока нет.

8 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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