США распродали запасы вакцины другим странам

Вакцинация от коронавируса в США оказалась под угрозой из-за огромного спроса на вакцину американской компании Pfizer за рубежом, сообщает газета The Washington Post.

Компания заявила, что другие страны скупили большую часть запасов, и теперь их будет сложно восполнить до конца июня или даже июля.

Администрация США была уведомлена о том, что график вакцинации, возможно, придется корректировать в зависимости от поставок вакцины.

Как заявила представитель Pfizer Эми Роуз властям США придется заключать дополнительное соглашение, чтобы закупить партию препарата сверх первых 100 миллионов доз.

Ранее сообщалось, что американские компании Moderna и Pfizer, разработавшие вакцины от коронавируса, отказались принять участие во встрече в Белом доме, посвященной вопросу вакцинации. Встреча была запланирована на 8 декабря с участием президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.