Поговорка “Не учите меня жить, лучше помогите материально” нашла научное подтверждение

Поговорка “Не учите меня жить, лучше помогите материально” нашла научное подтверждение. Американские экономисты и психологи при помощи крупной гуманитарной организации провели масштабный эксперимент в одном из самых бедных регионов Кении, население которого к тому же часто страдает от психологических проблем, в первую очередь депрессии, беспокойства и стресса. Одной части населения региона раздали по 50 тысяч кенийских шиллингов (чуть меньше 500 долларов, очень существенная для этой страны сумма). Для другой части провели пятинедельный курс психотерапии и тренинга решения проблем по методике Problem Management Plus, разработанного ВОЗ. В третьей группе люди получили и деньги и психотерапию. Население региона, не получившее ни того ни другого, служило в качестве контрольной группы. Всего в исследовании приняло участие почти 6000 семей.

Через год учёные вернулись в Кению, чтобы посмотреть результаты эксперимента. Вот что они увидели:

У группы, которая получила деньги, за год в среднем на 26% выросли доходы (большинство открыло собственный мелкий бизнес), на 20% выросло потребление (в первую очередь на улучшение жилищных условий, выросли также медицинские расходы и расходы на образование, а расходы на алкоголь, табак и прочие “искушения“, наоборот, упали) и на 47% выросла стоимость имущества (в основном за счёт покупки машин и скота). К тому же у них заметно выросло субъективное ощущение удовлетворённости жизнью.

Группа, которая вместо денег получила психотерапию, за год никак не улучшила ни своё материальное положение, ни даже своё субъективное ощущение радости жизни. Единственным статистически значимым результатом курса психологической помощьи неожиданно стало заметное повышение неудовлетворенности браком и уровня насилия в семье. То есть прошедшие курс психологической помощи мужья стали существенно чаще бить своих жён — или, по крайней мере, жёны стали более открыто в этом признаваться.

Материальное и психологическое положение участников группы, получившей и деньги и психотерапию, тоже улучшилось — но, что интересно, в среднем приблизительно на треть меньше, чем у людей, которых не учили жить, а просто помогли материально.

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