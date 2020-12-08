Побит новый температурный рекорд на Земле

Ноябрь этого года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Европе. Об этом рассказали специалисты Службы по изменению климата Copernicus, указано в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Так, ноябрь 2020 оказался на 0,8 градуса Цельсия теплее, чем в среднем за период с 1981 по 2010 год, а также на 0,1 градуса превзошел предыдущий рекорд. Ученые отмечают, что зафиксированные данные согласуются с долгосрочной тенденцией потепления.

В целом глобальные температуры увеличились на один градус, что усилило стихийные бедствия по всей планете, включая лесные пожары и тропические штормы, привело к исчезновению морского льда в Карском море, а также уменьшению площади ледяного покрова во всей Арктике.