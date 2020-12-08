Оскар Айзек сыграет в экранизации игры «Metal Gear Solid»

Киностудия Sony Pictures нашла исполнителя главной роли для своей многострадальной экранизации игры «Metal Gear Solid». Им станет популярный голливудский актер Оскар Айзек. Постановщиком картины в течение многих лет числится Джордан Вот-Робертс. Сценарий подготовит Дерек Коннолли. Ави Арад возьмет на себя функции продюсера.

Игра, созданная в жанре стелс-экшен, дебютировала в 1987 году. Ее автором был Хидео Кодзима, а издателем — компания Konami. В центре сюжета солдат по прозвищу Солид Снейк, который получает задание — проникнуть на секретный военный объект Outer Heaven, чтобы нейтрализовать террористическую угрозу и выяснить судьбу соратников по отряду специального назначения. Оригинальная игра получила признание и позже Konami представила несколько продолжений.

Так, «Metal Gear Solid V: The Phantom Pain» вышла в сентябре 2015 года. Несмотря на то, что финальные этапы работы над ней сопровождались конфликтом между Кодзимой и компанией Konami, игра получила положительную критику и удостоилась ряда профессиональных наград.

Отметим, что впервые о готовности Sony перенести на экраны события «Metal Gear Solid» было объявлено еще в 2012 году.