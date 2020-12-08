Неизвестной болезнью в Индии заразились почти 850 человек

В южном индийском штате Андхра-Прадеш продолжает расти число зараженных таинственной болезнью, которая могла быть вызвана загрязнением воды.

С воскресенья в больницы поступили 848 человек с похожими симптомами — головокружение, приступы, схожие с эпилептическими, обмороки, пена у рта и дрожь. Зафиксирован один летальный исход. При этом точный диагноз врачи поставить пока не могут, сообщает канал 360.

Основной версией происхождения болезни называют хлорорганические вещества, которые в больших масштабах используют для борьбы с комарами-переносчиками малярии и лихорадки.

Ранее власти штата заявили, что вспышка заболевания никак не связана с коронавирусом. Специалисты говорят о возможном загрязнении воды тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями или пестицидами.