Массовые фальсификации — В ЕС не признали выборы в Венесуэле

Евросоюз не признает результаты выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Его слова опубликованы на сайте Совета ЕС.

Согласно последним подсчетам, коалиция «Великий патриотический полюс», который возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия Венесуэлы, набирает 67,7 процента голосов. По словам Борреля, выборы не соответствовали минимальным международным стандартам. Он назвал результаты голосования «неуважением к политическому плюрализму».

«Отстранение [от выборов] и судебное преследование лидеров оппозиции не позволяют ЕС признать этот избирательный процесс заслуживающим доверия и прозрачным, а его результаты отражающими волю венесуэльского народа», — заявил Боррель.