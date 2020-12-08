Китай введет контрсанкции против США

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин объявила о подготовке ответных мер против США, которые ввели санкции в отношении 14 китайских парламентариев.

По ее словам, «жесткие контрмеры» вступят в силу в обозримом будущем, однако точные сроки пока не называются.

Дипломат также отказалась говорить о характере планируемых санкций и раскрывать какие-либо детали, призывая дождаться официального заявления.

Пока же Пекин ограничился только призывом к Вашингтону отметить ограничения против китайских чиновников. Это решение Китай назвал ошибкой и вмешательством в свои внутренние дела.