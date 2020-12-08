Ким Кардашьян показала всех своих подросших детей

Инстаграм 40-летней Ким Кардашьян — это и ее рабочий инструмент, и личный блог, поэтому в нем она совмещает рекламные посты с семейными публикациями. Вчера телезвезда поделилась новыми снимками их с 43-летним Канье Уэстом детей: семилетней Норт, пятилетнего Сейнта, двухлетней Чикаго и годовалого Псалма.

Норт, Чикаго, Псалм и Сейнт Уэст

Позировали спокойно дети Ким и Канье недолго — после пары снимков они устали стоять на месте и принялись играть друг с другом.

Во время карантина телезвезда едва ли не впервые в жизни осознала все трудности, с которыми сталкиваются многодетные семьи. Она признавалась, что, пожив с четырьмя детьми на самоизоляции, поняла, что пятого ребенка заводить не хочет.

Быть учителем для четырех маленьких детей — это безумие. Я как будто прячусь от них. А потом они заканчивают учиться, начинают бегать по заднему двору и играть в игры. Сложно всем этим управлять. Вам нужно забыть о себе и просто сосредоточиться на детях. Если я когда-то и задумывалась хотя бы на минуту, что хочу пятого ребенка, то, находясь в самоизоляции с четырьмя детьми, поняла, что на самом деле четверо — более чем достаточно,

— говорила она.

Дети так вымотали звезду за время пандемии коронавируса, что она даже попросила своего супруга дать ей отдохнуть и побыть одной. В результате рэпер вместе с дочерьми и сыновьями отправился на несколько дней на их семейное ранчо в Вайоминг.

Этот год для Ким вообще выдался непростым в личном плане. К усталости от домашних хлопот и воспитания детей добавились проблемы с супругом, у которого обострилось биполярное расстройство. Брак пары оказался под угрозой, но звезда приложила максимум усилий, чтобы помочь мужу.

Сейчас в семье Кардашьян и Уэста, похоже, все наладилось. Очевидно, что старания Ким были не зря.