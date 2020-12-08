Капитализация Tesla ставит рекорды

Рыночная капитализация американского производителя электрокаров Tesla превысила $600 млрд, а за две недели она подскочила сразу на $100 млрд, сообщает Market Watch.

Компания Илона Маска поставила очередной рекорд, который позволит производителю электромобилей стать шестой по величине компанией в фондовом индексе S&P 500, отмечает Lenta.ru.

Ценные бумаги компании 7 декабря подорожали на 7,1% (до $641,76 за акцию), а с начала нынешнего года — примерно на 667%.

Тем временем Tesla договорилась с брокерскими компаниями о продаже своих акций на общую сумму $5 млрд. Автогигант привлекает капитал на фоне роста котировок. Это уже третья продажа ценных бумаг в 2020 году. Предполагается, что деньги будут направлены на развитие производства, уточняет РБК.

Напомним также, 24 ноября стало известно, что Маск, глава американских компаний SpaceX и Tesla, стал вторым в списке самых состоятельных людей на Земле. Рейтинг подготовили журналисты Bloomberg.

Предприниматель с прошлого года (к вышеуказанной дате) стал богаче на $100,3 млрд — это абсолютный рекорд среди миллиардеров.

В общей сложности Маск заработал $127,9 млрд.

На тот момент список возглавлял основатель торговой онлайн-площадки Amazon Джефф Безос, а третью позицию занимал сооснователь IT-гиганта Microsoft Билл Гейтс с $127,7 млрд.