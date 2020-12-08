Госдума РФ гарантировала вечную неприкосновенность Путину

Госдума приняла во втором чтении законопроект, гарантирующий неприкосновенность бывшим российским президентам, передает корреспондент «Росбалта».

Законопроект принимается в развитие обновленной Конституции и гарантирует неприкосновенность экс-президентам, в том числе досрочно прекратившим исполнение своих полномочий или в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять свои полномочия.

Таким образом, экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность бывшего президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые транспортные средства, средства связи, принадлежащие документы и багаж, на переписку.

Экс-президент может быть лишен неприкосновенности Совфедом только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного и Конституционного судов о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда о лишении неприкосновенности должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа соответственно сенаторов и депутатов по инициативе не менее одной трети депутатов и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Госдумой.

При этом решение Совфеда о лишении неприкосновенности экс-президента должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения. Если в этот срок решение не будет принято, обвинение против экс-президента, прекратившего исполнение своих полномочий, считается отклоненным.

Предусмотренная процедура аналогична процедуре отрешения от должности действующего президента (ч. 3 ст. 921 и ст. 93 Конституции).