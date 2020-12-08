Фото со съемок нового «Крика» намекает на кровавую баню

Официальный Twitter-аккаунт франшизы «Крик» поделился новой фотографией со съемок пятого фильма. На опубликованном изображении запечатлен нож и лужа крови. Таким образом, авторы намекают на развернувшуюся в кадре кровавую баню, впрочем, это может быть просто хитрая уловка.

Сюжет картины пока держится в тайне, но известно, что повествование снова будет вращаться вокруг Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл), а в числе знакомых героев вернутся шериф Дьюи Райли (Дэвид Аркетт), его напарница Джуди Хикс (Марли Шелтон) и волевая журналистка Гейл Уэзерс (Кортни Кокс). Возрождением культового киносериала покойного Уэса Крэйвена занимаются создатели сатирического слэшера «Я иду искать» Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт. Режиссеры пообещали подойти к материалу с большим почтением и сделать ленту в лучших традициях хоррор-серии.

Чтобы подчеркнуть преемственность с оригиналом, авторы решили отказаться от порядковых номеров, поэтому пятая часть выйдет в прокат под лаконичным названием «Крик». Премьера состоится 13 января 2022 года.