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Джиджи Хадид поделилась снимками, сделанными накануне родов, и показала детскую

25-летняя Джиджи Хадид редко делилась личными фотографиями, когда была беременна. Но сейчас модель словно решила наверстать упущенное. В последнее время звезда охотно показывает снимки, сделанные на последних неделях ее беременности, и рассказывает о материнстве.

Вот и вчера Джиджи поддалась ностальгии и показала в сторис кадры, сделанные накануне родов.

Джиджи Хадид 

Джиджи Хадид 

Ночь перед родами,

— подписала фото Хадид.

На других снимках, сделанных за неделю до появления дочери на свет, модель показала детскую комнату девочки.

Джиджи Хадид 

 

 

 

Украшение ее комнаты и времяпрепровождение в ней действительно помогали мне чувствовать себя подготовленной, когда я слишком погружалась в свои мысли,

— рассказала звезда.

Оформляя комнату, Джиджи позаботилась не только о красоте и уюте, но и об удобстве. В детской она поставила кресло-качалку, чтобы ей было удобно укачивать малышку, а также сделала несколько полок для книг.

Мамой Хадид стала в конце сентября. Дочку она родила от своего 27-летнего возлюбленного Зейна Малика. Лица девочки ее родители пока не показали. Впрочем, пока они скрывают даже ее имя.

Спустя два месяца после рождения дочки Джиджи вернулась к работе. Стоит отметить, что и в форму она пришла очень быстро: уже через месяц после родов она восхитила поклонников своей фигурой. Так что, похоже, не за горами и ее новые фотосессии и другие модные съемки.

8 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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