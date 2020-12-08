Дочь Стива Джобса стала моделью и снялась в ванной

Дочь основателя Apple Стива Джобса Ева объявила о начале модельной карьеры и снялась в рекламной кампании косметического бренда. Об этом сообщает Daily Mail.

22-летняя манекенщица приняла участие в фотосессии для американской марки Glossier. Она попозировала в ванной, прикрывая оголенные части тела пеной. На некоторых кадрах Джобс держит в руках бокал, а на других — красит губы продукцией бренда. Ее образ дополнили черные патчи под глазами и несколько золотых украшений.

Отмечается, что помимо дочери Джобса, участниками рекламной съемки стали актриса и звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини (Sydney Sweeney), а также трансвестит и телеведущий Дэвис Хеппенстолл (Davis Heppenstall), более известный как Наоми Смоллс (Naomi Smalls).

Ранее, в марте, детей основателя Apple лишили наследства. Вдова Стива Джобса, филантроп Лорен Пауэлл Джобс заявила, что не планирует оставлять детям многомиллиардное наследство, доставшееся ей после смерти мужа. По ее словам, неправильно накапливать огромное богатство в руках одной семьи, как это делали Рокфеллеры в XIX веке.