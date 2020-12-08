Дочь Оли Поляковой впервые снялась в кино

В 15 лет старшая дочь Оли Поляковой уже успела дебютировать моделью. Теперь же Мария попробовала свои силы и в кинематографе: девушка снялась в популярном сериале Антонио Лукича.

Мария Полякова пришла на премьеру ленты «Секс, Инста и ВНО», которая состоялась в Киеве. Школьница дала интервью «Светской жизни», в котором рассказала о своей небольшой роли в сериале.

Во время общения с Екатериной Осадчей девочка призналась, что, как и героини «Секс, Инста и ВНО», сталкивается с современными жизненными трудностями молодежи. В частности, дочь Оли Поляковой часто становится жертвой хейтеров в сети.

«Во-первых, это хейт, ведь он есть везде. Еще я начала заниматься музыкой, создала свою рок-группу и очень сильный хейт от всех моих знакомых. Но я – человек, который не обращает на это внимания», – рассказала Мария Полякова.

В то же время дочь украинской артистки призналась, что не намерена продолжать актерскую карьеру. Мария Полякова после окончания школы мечтает поступить в Бостонский университет и изучать музыку.

Я мечтаю поехать в музыкальный колледж Беркли, что в Бостоне, и поступить там на вокальный, – добавила она.

Что известно о сериале «Секс, Инста и ВНО»

Лента рассказывает о Саше Моцак, которая является одной из самых популярных девушек школы. Но вскоре все меняется, а девушка становится жертвой травли от сверстников.

В то же время Антонио Лукич мастерски обрисовал не только отношения между школьниками, но и все типичные проблемы, которые переживает современная молодежь. «Заниматься ли сексом? Что делать, когда тебя булят в школе? Как пережить первые акне?» – такие трудности школьники объединят с подготовкой к финальным экзаменам.

Главные роли режиссер отдал начинающим актерам, которые только получают образование. Поэтому в сериале можно увидеть Анну Ярмоленко, Андрея Максимова, Соню Слюсаренко, Карину Черчевич, Виталия Зеленого, Любаву Шоклю. Кроме этого, «Секс, Инста и ВНО» заинтересовал и опытных актеров – Ирму Витовскую, Наталью Васько, Ирину Веренич-Островскую, Ольгу Сафронову и Евгения Бушмакина.

Сейчас «Секс, Инста и ВНО» опубликовали в ютубе, где киноманы могут бесплатно посмотреть первые 6 серий популярной ленты.