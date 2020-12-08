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Дочь Мадонны снялась в рекламе нижнего белья

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны Леон Лурдес снялась в рекламной кампании нижнего белья в стиле 2000-х. Соответствующие кадры публикует портал Women’s Wear Daily.

23-летняя модель попозировала в комнате среди разбросанной одежды ярких цветов. Ее запечатлели в трусах различной расцветки с монограммой бренда Juicy Couture из страз. В фотосессии также приняли участие певица Ким Петрас (Kim Petras), актриса Джулия Фокс (Julia Fox) и телеведущая Хайди Монтаг (Heidi Montag).

Отмечается, что в честь 25-летия Juicy Couture совместно с брендом Parade выпустил новую коллекцию нижнего белья, на которое нанесены надписи готическим шрифтом. Стоимость изделий варьируется от 16 до 88 долларов (1184 — 6516 рублей). Помимо белья в ассортимент также входят платки с цветочным принтом и косметички.

8 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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