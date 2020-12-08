Британия собралась снять коронавирусные ограничения к лету 2021 года

Великобритания собралась снять коронавирусные ограничения к лету 2021 года. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, передает Financial Times.

«Мы думаем, что с весны вещи начнут приходить в норму. У меня большие надежды на лето 2021-го», — приводит издание его слова. Он добавил, что пока что ограничения все еще необходимо соблюдать.

Такую оценку сроков повторила и Кейт Бингэм, глава службы, отвечающей за вакцинацию населения. Она заявила, что внутренне ощущает, что «все мы поедем в отпуск летом следующего года».

Выступления официальных лиц были приурочены к началу программы массовой вакцинации. 2 декабря стало известно, что власти Британии одобрили для массового использования вакцину, совместно произведенную американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech.