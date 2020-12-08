Биолог назвала осложняющую борьбу с COVID-19 проблему

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала осложняющую борьбу с COVID-19 проблему в беседе с РИА Новости.

По ее словам, современная система патентования не позволяет выпускать на рынок простые лекарственные препараты, которые могли бы помочь в течение болезни и при реабилитации. «Есть простая молекула, которая есть у нас в организме и нам всего-то нужно получить ее чуть больше, — казалось бы элементарная задача — но такое лекарство разрабатывать не будут. Потому что его запатентовать нельзя», — пояснила она.

Баранова отметила, что это логическое продолжение общей системы патентования, которую ввели из добрых побуждений — необходимо было искоренить случаи попадания на рынок лекарств, которые могут нанести вред человеку. Однако в настоящее время эта система «пришла в кризис», сказала биолог.

Специалист рассказала, что система патентования обязывает проводить несколько этапов клинических испытаний. Это привело к тому, что цены на препараты выросли, а фармацевтическим компаниям перестало быть выгодным выпускать дешевые лекарства. Кроме в того, в производство не попадали препараты, схема работы которых обсуждалась учеными в открытой печати, поскольку в этом случае средство уже нельзя было защитить патентом.