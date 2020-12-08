Бен Аффлек полностью съехался со своей возлюбленной

48-летний Бен Аффлек и 32-летняя Ана де Армас решили съехаться и жить вместе.

По информации, Ана переехала в дом Аффлека в Лос-Анджелесе после того, как выставила на продажу собственный дом в калифорнийской Венеции.

Также отмечается, что Ану де Армас заметили с Беном Аффлеком во время похода за покупками ко Дню благодарения в Лос-Анджелесе. По словам инсайдеров, парочка отмечала праздник вместе с детьми Аффлека от бывшей супруги Дженнифер Гарнер.

Кроме того, известно, что в последнее время Ана нередко навещала Аффлека в его доме и гуляла с его детьми.