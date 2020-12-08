Американские военные испытают прототипы беспилотных ведомых в 2021 году

ВВС США заключили с американскими компаниями Boeing, General Atomics и Kratos контракты на сборку и проведение летных испытаний прототипов беспилотных ведомых Skyborg. Как пишет Flightglobal, по условиям соглашения, все прототипы должны быть собраны до конца мая 2021 года, а их начальные летные испытания должны стартовать не позже июля. Контракты были подписаны в рамках программы Skyborg.

Американские военные объявили тендер Skyborg весной 2020 года. Он предполагает создание относительно дешевых беспилотных ведомых и «мозга» для них — системы искусственного интеллекта, которая будет управлять такими аппаратами. Стоимость новых беспилотников не должна превышать 20 миллионов долларов. Согласно действующим планам, ВВС США намерены принять беспилотных ведомых на вооружение в 2023 году.

Компания Kratos занимается созданием беспилотного ведомого на протяжении последних пары лет по заказу Исследовательской лаборатории ВВС США. Ее аппарат получил обозначение XQ-58A Valkyrie и уже совершил четыре испытательных полета. Беспилотник используется военными для оценки задач, которые могли бы выполнять беспилотные ведомые, а также для определения технологий, которые позволят создать относительно дешевые аппараты.