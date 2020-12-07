Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр повторили свой культовый поцелуй из «Жестоких игр» Задержанных в Турции российских журналистов могут посадить на 20 лет за шпионаж » Загадочная эпилептическая эпидемия в Индии: появились первые догадки Зафиксированное в индийском штате Андхра-Прадеш неизвестное недомогание может оказаться химическим отравлением. Об этом пишет The Times of India. По словам экспертов, люди, предположительно, оказались под воздействием хлорорганики либо средств защиты от комаров. Исследования продолжаются. Как сообщалось, за один день в городе Элуру на фоне пандемии коронавируса около 300 человек были госпитализированы с болезнью, которая проявлялась схожим с эпилепсией образом. Пациентов били судороги, появлялась пена у рта. Подробнее о неизвестном науке заболевании — здесь.

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