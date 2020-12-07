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Задержанных в Турции российских журналистов могут посадить на 20 лет за шпионаж

Против задержанных в Стамбуле репортера и оператора «Центрального телевидения» (программа НТВ) могут выдвинуть обвинения в шпионской деятельности. Этого не исключают расследователи в Турции, пишет РИА «Новости».

За шпионаж журналистам в случае признания их вины судом грозит 15-20-летний срок.

Алексея Петрушко и Ивана Малышкина задержали за несанкционированную съемку возле центра разработок беспилотников. Возможно, они готовили материал о недавней войне в Карабахе, в ходе которой Армения обвиняла Турцию в поддержке Азербайджана с помощью своих боевых дронов.

Если же съемка на военном объекте не обернется делом о шпионаже, россиянам грозит от двух до пяти лет заключения, отмечает агентство.

7 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости, Россия ﻿
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