Задержанных в Турции российских журналистов могут посадить на 20 лет за шпионаж

За шпионаж журналистам в случае признания их вины судом грозит 15-20-летний срок.

Алексея Петрушко и Ивана Малышкина задержали за несанкционированную съемку возле центра разработок беспилотников. Возможно, они готовили материал о недавней войне в Карабахе, в ходе которой Армения обвиняла Турцию в поддержке Азербайджана с помощью своих боевых дронов.

Если же съемка на военном объекте не обернется делом о шпионаже, россиянам грозит от двух до пяти лет заключения, отмечает агентство.