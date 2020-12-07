Выбираем — автоматизированные сервисы бухгалтерии или живой человек

Бурное развитие частного предпринимательства стало пусковой кнопкой для появления автоматизированных сервисов бухгалтерского сопровождения. Каждому предприятию требуется подавать отчеты, платить налоги, рассчитывать заработные платы. Открывая поисковик, мы с легкостью найдем подобные сайты, предоставляющих эти и похожие услуги. Аутсорсинг в бухгалтерии появился недавно, однако уже завоевал свою аудиторию. Этот вид услуг обычно используют небольшие компании, которые не имеют разветвленной бухгалтерии. Пакеты услуг онлайн-бухгалтерии бывают разными, начиная от подачи периодичных отчетов в налоговую до обслуживания в полном объёме, включая первичную документацию, учет, отчетность.
Онлайн-сервисы автоматизировали большую часть бухгалтерских задач для контроля деятельности предприятия. Инструментарий обширен и направлен на удобство для пользователя. Правильность работы алгоритмов контролирует служба тех поддержки. С компанией, предоставляющей сервис, можно заключить договор о сотрудничестве на любой срок, начиная от месяца. Воспользовавшись таким сервисом, бизнесмен экономит средства, может сосредоточиться только на главных целях и задачах предприятия. Имеет возможность быстро поменять аутсорсинговую компанию, в случае если её услуги не устроили, избежав бумажной волокиты.
Несмотря на большое количество плюсов, существует и ряд особенностей. При заключении договора на обслуживание в такой компании учитывается ряд показателей и задач. Если таковые меняются в процессе работы, то и стоимость услуг будет возрастать. Стоит упомянуть о возможности утечки информации и нарушении конфиденциальности. К тому же автоматизация процессов может сказаться на качестве выполняемых функций (а отзывы в интернете подтверждают это), и тогда даже, несмотря на заключенный договор, придется нанимать живого человека, что бы разобраться с ошибками и привести в порядок бухгалтерские отчеты предприятия.
В гонке между онлайн-бухгалтерией и живым человеком побеждает, конечно же, человек. Распространенной является практика нанимать удаленного бухгалтера. Это такой же сотрудник, как и остальные, однако расходы на содержание такого работника меньше. Удаленный бухгалтер несколько раз в месяц будет присутствовать в офисе, оговаривать задачи с работодателем, уточнять нюансы работы. Основную работу он будет осуществлять вне офиса. Автоматизированным сервисам до сих пор не удалось дотянуться до знаний и компетенций профессионала.
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