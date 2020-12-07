В США объяснили происхождение «акустических атак» на дипломатов на Кубе и в Китае радиочастотной атакой

Американские ученые назвали самой вероятной причиной странных недомоганий, на которые жаловались сотрудники дипмиссий США на Кубе и в Китае в последние годы, направленное радиочастотное излучение. Соответствующий отчет опубликовала Национальная академия наук, инженерии и медицины США (NASEM).

В отчете отмечается, что рассматривались такие версии, как химическое воздействие, инфекционные заболевания и другие проблемы, однако «наиболее правдоподобным объяснением» является направленная импульсная радиочастотная энергия, передает РБК.

Отмечается, что по результатам исследований у пострадавших дипломатов в некоторых случаях были выявлены травматические повреждения мозга и проблемы с ЦНС.

Напомним, на ухудшение самочувствия дипломаты США, работавшие на Кубе и в КНР, жаловались с 2016 года. В число жалоб входили головокружение, шумы в голове, вибрацию, тошноту, испытывают проблемы со зрением и когнитивными функциями. Изначально американские власти называли возможной причиной «акустические атаки» и предполагали, что за этим могут стоять спецслужбы разных стран: России, Китая, Ирана, Северной Кореи. Позднее в этом заподозрили власти Кубы.

Гавана в свою очередь назвала предполагаемые опасные для здоровья шумы «стрекотом сверчков» и отрицала какую либо причастность к странным симптомам американских дипломатов. Тем не менее, в 2017 году Вашингтон сократил дипмиссию на Кубе и выслал из США несколько кубинских дипломатов.