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В России разграбили «самолет судного дня»

Один из четырех наличествующих у РФ «самолетов судного дня» — воздушных командных пунктов, оборудованных для защиты от радиоактивного излучения ИЛ-80, был разграблен на аэродроме Таганрог-Южное, куда прибыл для ремонта, пишут «Дни».

Воры вынесли блоки для радиостанций и различные платы для приборов. Можно предположить, что некоторое из украденного было под грифом «секретно», если не все.

Эксплуатация таких самолетов началась в 1992 году, он построен на базе пассажирского ИЛ-87.
Американский аналог такого самолета — Боинг-Е4, их. кстати, тоже 4 штуки.

7 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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