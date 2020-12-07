В России разграбили «самолет судного дня»

Один из четырех наличествующих у РФ «самолетов судного дня» — воздушных командных пунктов, оборудованных для защиты от радиоактивного излучения ИЛ-80, был разграблен на аэродроме Таганрог-Южное, куда прибыл для ремонта, пишут «Дни».



Воры вынесли блоки для радиостанций и различные платы для приборов. Можно предположить, что некоторое из украденного было под грифом «секретно», если не все.

Эксплуатация таких самолетов началась в 1992 году, он построен на базе пассажирского ИЛ-87.

Американский аналог такого самолета — Боинг-Е4, их. кстати, тоже 4 штуки.