В оккупированной Ялте подачу воды ограничили до 6 часов в сутки

Еще один город на временно оккупированном Крыме – Ялта — будет жить по жесткому графику подачи воды из-за падения притоков воды в водохранилища, информирует Крым.Реалии.



«Из-за падения притоков воды в Счастливенское и Загорское водохранилища, жителям Ялты будут подавать воду по шесть часов в сутки», — говорится в сообщении.

По данным оккупантов, на которые ссылается издание, в настоящее время в два основных водохранилища, которые питают Большую Ялту, наблюдаются минимальные притоки воды.

Снижение подачи воды в Ялте будет произведено уже на этой неделе, а с понедельника, 14 декабря, согласно графику, водоснабжение будет обеспечено лишь дважды в сутки — по три часа утром и в вечернее время.



Как пишет Крым.Реалии, в конце октября кремлевская марионетка Крыма Аксенов заверял, что ситуация с водоснабжением Ялты стабильная и обещал, что ограничение подачи воды в этом городе не планируется. Однако уже в ноябре оккупанты Ялты заявили о снижении уровня воды в двух водохранилищах, которые питают город.

В связи с этим с 27 ноября в Ялте стали ограничивать водоснабжение в ночное время и опубликовали графики подачи воды в Ялте и близлежащих поселках.

Ранее из-за обмеления крымских водохранилищ жесткий график подачи воды ввели в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Кроме того, на режимное водоснабжение или подвоз воды из-за дефицита воды перевели еще 29 населенных пунктов Крыма.