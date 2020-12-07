В Британии в рамках массовой Covid-вакцинации задействуют искусственный интеллект

В Британии в рамках массовой вакцинации от коронавируса планируют использовать искусственный интеллект — для проверки сообщений о побочных реакциях на вакцины от COVID-19. Власти страны уже заключили госконтракт с компанией-разработчиком программного обеспечения Genpact на 1,5 млн фунтов, пишет The Financial Times.

По данным СМИ, новый инструмент будет использоваться систему «желтых карточек», с помощью которой люди, получившие вакцину, и медицинские работники будут сообщать о побочных эффектах. Информация пройдет проверку, и искусственный интеллект определит необходимость проведения консультативного совета или вмешательства регулятора.

По официальным данным, которые учитывают опыт предыдущих кампаний по вакцинации в Британии, на каждые 100 млн доз вакцин, сделанных в течение 6—12 месяцев, приходится от 50 тыс. до 100 тыс. сообщений о побочных эффектах.

Издание Pulse-uk.org.uk пишет, что Великобритания оказалась в сложном положении одновременно из-за Brexit и COVID. Страна столкнулась с нехваткой персонала в больницах и других госслужбах, а после выхода из ЕС могут измениться условия торговли и импорта, экспорта: на границах будут задержки, и не исключено, что придется транспортировать партии вакцины военными самолетами. Тем временем соцопросы показывают, что 35% британцев не готовы прививаться, 48% боятся, что вакцина небезопасна, а 47% — что неэффективна. Еще 55% боятся побочных эффектов.