Universal Music купила права на все песни Боба Дилана

Компания Universal Music Publishing Group (UMPG, входит в Universal Music Group) купила права на все песни американского музыканта Боба Дилана. Об этом сообщается на сайте UMPG.

В каталоге, который купила UMPG, 600 композиций Дилана, выпущенных в течение 60 лет.

Сумма сделки не раскрывается. По данным Financial Times (FT), речь о девятизначной сумме. New York Times оценила сделку в 300 миллионов долларов.

FT отмечает, что песни Дилана приносят доход, так как они по-прежнему звучат на радио, в кино и в рекламе.

Вместе с тем, музыканты из-за эпидемии COVID-19 стремятся продавать права на свои композиции, чтобы компенсировать потери от несостоявшихся гастролей, добавляет газета.