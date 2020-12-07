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Ученые узнали, откуда во Вселенной углеродная жизнь

Ученые из Университета штата Мичиган обнаружили, что взрывающиеся звезды создают атомы углерода намного быстрее, чем они думали.  Это открытие может перевернуть существующие теории создания элементов и способствовать развитию новой науки в области астрономии и термоядерного синтеза.

Один из самых распространенных элементов на Земле, углерод, создается в тройной гелиевой реакции синтеза при взрыве сверхновых звезд. Ядро ​​атома гелия, состоящее из двух протонов и двух нейтронов соединяются вместе, и получается углерод с шестью протонами, шестью нейтронами и шестью электронами.

Однако такая реакция синтеза довольно неэффективна, если ей что-то не помогает. Используя моделирование, ученые выяснили, что избыток протонов во внутренних слоях сверхновой может ускорять реакции синтеза с тройной гелиевой реакции синтеза, генерируя в 10 раз больше атомов углерода, чем ожидалось.

Такое открытие может объяснить дополнительный углерод во Вселенной, однако и создает еще одну загадку. Ученые ранее считали, что эти избыточные протоны были ответственны за создание некоторых более тяжелых изотопов рутения и молибдена, обнаруженных на Земле.

Похоже, эти изотопы могут образовываться другими способами, но исследователи пока не уверены, как именно.

7 декабря, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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