Ученые узнали, откуда во Вселенной углеродная жизнь

Один из самых распространенных элементов на Земле, углерод, создается в тройной гелиевой реакции синтеза при взрыве сверхновых звезд. Ядро ​​атома гелия, состоящее из двух протонов и двух нейтронов соединяются вместе, и получается углерод с шестью протонами, шестью нейтронами и шестью электронами.

Однако такая реакция синтеза довольно неэффективна, если ей что-то не помогает. Используя моделирование, ученые выяснили, что избыток протонов во внутренних слоях сверхновой может ускорять реакции синтеза с тройной гелиевой реакции синтеза, генерируя в 10 раз больше атомов углерода, чем ожидалось.

Такое открытие может объяснить дополнительный углерод во Вселенной, однако и создает еще одну загадку. Ученые ранее считали, что эти избыточные протоны были ответственны за создание некоторых более тяжелых изотопов рутения и молибдена, обнаруженных на Земле.

Похоже, эти изотопы могут образовываться другими способами, но исследователи пока не уверены, как именно.