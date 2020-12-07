Том Круз полетит в космос для съемок финала «Миссия: невыполнима»

Голливудский актер Том Круз рассчитывает полететь в космос для съемок одной из финальных частей «Миссии невыполнимой».

Так, 58-летняя звезда уже ведет переговоры с представителями Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), которые пообещали посодействовать ему в задуманном.

Как говорится в издании The Sun, Круз даже готов потратить свои деньги на реализацию плана.

Напомним, впервые о полет актера в космос заговорили в мае этого года, но отмечалось, что фильм не будет продолжением франшизы «Миссия невыполнима», а станет отдельным проектом.

А недавно появилась информация, когда состоится исторический полет на корабле компании Илона Маска SpaceX Сrew Dragon. Круз и режиссер Даг Лайман полетят в космос в октябре 2021 года.